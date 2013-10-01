"فرسان الميدان" تدشن حملة "اعرف حقك" لتوعية المواطنين

قالت حركة "فرسان الميدان" إنها ستراقب أداء الحكومة من خلال المحافظات المختلفة ومدى الاهتمام بالمواطن البسيط، وتقديم أفضل الخدمات له.

وأكد محمد لاشين منسق عام الحركة لـ"اليوم السابع"، أن الحركة ستبدأ من الأسبوع القادم من محافظة الجيزة، إضافة إلى زيارات إلى قرى المحافظة، للوقوف على أداء رؤساء الأحياء والقرى ومدى اهتمامهم بالمواطن عن طريق تقديم الخدمات المختلفة من رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز، وكذلك نظافة الطرق.

وأشار المنسق العام إلى أن الحركة تطلق حملة "اعرف حقك" وهدفها التسهيل على المواطن البسيط لمعرفة حقوقه لدى الدولة، وكذلك كيفية التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لرفع الأداء الخدمى، وكذلك توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة والنظافة العامة، وعدم إلقاء القمامة فى الشوارع.