وافدون مخالفون يحولون شارع الأربعين إلى مستنقعات

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

تحول شارع الأربعين بحي جبل النور في مكة المكرمة الى مستنقعات مائية، وذلك بسبب غاسلي السيارات أو أصحاب العضلات المفتولة كما يسميهم بعض أهالي الحي.وأجمع عدد من سكان حي جبل النور على أن غاسلي السيارات يستحوذون على جزء من شارع الاربعين حتى اصبح معلما معروفا لدى اهالي مكة المكرمة. ورغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة ومنعهم من جميع شوارع مكة المكرمة وأحيائها كحي العدل وريع ذاخر والعزيزية الا ان شارع الاربعين أصبح مأوى لهم في ظل غياب الرقابة عليهم في هذا الشارع، على حد قول الأهالي. ويشتكى عدد من الاهالي من تآكل الطبقة الاسفلتية لشوارع الحى، مشيرين إلى أنها كلفتهم العديد من الخسائر المالية، بالإضافة الى انتشار البعوض والحشرات الضارة الناتجة من تلك المستنقعات المائية التي ولدها غاسلو السيارات.ولم تتوقف معاناة الاهالي عند هذا الحد بل سببت لهم العمالة الوافدة الرعب والقلق في نفوسهم إذ يقولون «اصبحنا في خطر لما نسمعه من جرائم يرتكبونها»، مطالبين بتكثيف حملات التفتيش للقضاء على هذه العمالة ومنعهم من غسل السيارات في الشوارع والميادين. وقال عبدالله الشريف إن شارع الاربعين من الشرايين الرئيسية والهامة حيث يعتبر همزة وصل ما بين شارع الحج والمعيصم، ولكن تواجد العمالة فيه جعله من الشوارع التي توصف بالعشوائية والاختناقات المرورية، مشيرا إلى أن هذا الشارع تحول الى موقع معروف لدى أهالي مكة المكرمة بأنه مكان لغسل السيارات، وذلك بسبب وجود العمالة الوافدة في جزء من الشارع يمارسون فيه هذه المهنة التي تعتبر من المخالفات الصريحة، ويتوجب على الجهات المختصة ان تقوم بحملات تفتيشية لضبط المتخلفين وغاسلي السيارات في الهواء الطلق وذلك لما يسببونه من تآكل للطبقة الاسفلتية كما أنهم يحولون الشوارع إلى مستنقعات مائية تعتبر مصدرا لانتشار البعوض والحشرات الضارة التي تسبب امراضا وبائية. وأضاف صالح الزهراني (أحد سكان الحي): شارع الاربعين اصبح من الشوارع التي تتكدس فيها المركبات وذلك بسبب العمالة الوافدة التي تمتهن غسل السيارات على جنباته، وهذه العمالة تهدر كميات كبيرة من المياه الأمر الذي يملأ الشارع بالمستنقعات المائية. وأضاف ان الاقبال على غاسلي السيارات في هذا الشارع يأتي بسبب رخص أسعارهم، «لذا نطالب اصحاب المغاسل النظامية بتخفيض الاسعار من اجل محاربة هذه الظاهرة».وبين عبدالقادر فلمبان أن «الأمر خطير ومخيف في ظل تجول العمالة الوافدة في شوارع جبل النور بكل حرية، لذا نطالب الجهات المختصة بتكثيف الحملات التفتيشية للقضاء عليهم». حملات تفتيشية مصدر مسؤول من جوازات مكة المكرمة أوضح أن هناك حملات تفتيشية على جميع شوارع مكة المكرمة واحيائها، وذلك من اجل القضاء على تلك العمالة الوافدة غير النظامية، لا سيما ان تلك العمالة امتهنت غسل السيارات وشوهت شوارع مكة المكرمة ومرافقها، لذا نحذر المواطنين بعدم التعامل معهم من اجل الحد من هذه الظاهرة.