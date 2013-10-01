اختبار وظيفة معيد بـ«العلوم الطبية» 19 ذي الحجة

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

حددت كلية العلوم الطبية التطبيقية بأم القرى يوم الخميس الموافق 19/12/1434هـ، موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة معيد بقسم طب المختبرات.وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن محمد العشي أن الاختبار سيكون على ثلاث مراحل من الأسئلة بالنسبة للطالبات؛ وهي أسئلة عامة في طب المختبرات وتكون بنسبة 60% وأسئلة في تخصيص علم وظائف الأعضاء بنسبة 20% وأسئلة في تخصص الكائنات الدقيقة بنسبة 20%، أما الطلاب على مرحلتين تكون الأسئلة وهي أسئلة عامة في طب المختبرات وتكون بنسبة 60% واسئلة في تخصيص علم وظائف الأعضاء بنسبة 40%.