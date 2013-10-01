أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اختبار وظيفة معيد بـ«العلوم الطبية» 19 ذي الحجة

Google+ Print
اختبار وظيفة معيد بـ«العلوم الطبية» 19 ذي الحجة اختبار وظيفة معيد بـ«العلوم الطبية» 19 ذي الحجة

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

حددت كلية العلوم الطبية التطبيقية بأم القرى يوم الخميس الموافق 19/12/1434هـ، موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة معيد بقسم طب المختبرات.وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن محمد العشي أن الاختبار سيكون على ثلاث مراحل من الأسئلة بالنسبة للطالبات؛ وهي أسئلة عامة في طب المختبرات وتكون بنسبة 60% وأسئلة في تخصيص علم وظائف الأعضاء بنسبة 20% وأسئلة في تخصص الكائنات الدقيقة بنسبة 20%، أما الطلاب على مرحلتين تكون الأسئلة وهي أسئلة عامة في طب المختبرات وتكون بنسبة 60% واسئلة في تخصيص علم وظائف الأعضاء بنسبة 40%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية