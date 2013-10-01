أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بدء حملة تطعيم «الشوكية» بمستشفى حراء

Google+ Print
بدء حملة تطعيم «الشوكية» بمستشفى حراء بدء حملة تطعيم «الشوكية» بمستشفى حراء

 عاطف السويهري (مكة المكرمة)

استعدادا لموسم حج هذا العام، يقيم مستشفى حراء العام بمكة المكرمة حملة تطعيم ضد الحمى المخية الشوكية (meningococcal vaccination) وذلك لكافة منسوبي المستشفى والمراجعين ومرافقيهم من المواطنين والمقيمين والزوار ممن لم يسبق تطعيمه خلال السنوات الثلاث السابقة.وأوضح رئيس قسم الصحة العامة الدكتور سمير البلص أن الفئات العمرية المستهدفة هي من تسعة أشهر وما فوق.ونوه مدير مستشفى حراء العام الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين أنه تم تجهيز عيادة خاصة لتقديم الخدمة بشكل أفضل، وهي العيادة رقم (18) بقسم العيادات الخارجية، وذلك بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحا وحتى نهاية الدوام الرسمي، مؤكدا أهمية الوقاية من الأمراض المعدية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية