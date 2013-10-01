بدء حملة تطعيم «الشوكية» بمستشفى حراء

عاطف السويهري (مكة المكرمة)

استعدادا لموسم حج هذا العام، يقيم مستشفى حراء العام بمكة المكرمة حملة تطعيم ضد الحمى المخية الشوكية (meningococcal vaccination) وذلك لكافة منسوبي المستشفى والمراجعين ومرافقيهم من المواطنين والمقيمين والزوار ممن لم يسبق تطعيمه خلال السنوات الثلاث السابقة.وأوضح رئيس قسم الصحة العامة الدكتور سمير البلص أن الفئات العمرية المستهدفة هي من تسعة أشهر وما فوق.ونوه مدير مستشفى حراء العام الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين أنه تم تجهيز عيادة خاصة لتقديم الخدمة بشكل أفضل، وهي العيادة رقم (18) بقسم العيادات الخارجية، وذلك بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحا وحتى نهاية الدوام الرسمي، مؤكدا أهمية الوقاية من الأمراض المعدية.