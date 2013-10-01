حملة «الحياة تستناك» ومعرض توعوي عن سرطان الثدي اليوم

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

برعاية سمو الأميرة هيفاء الفيصل رئيس مجلس إدارة جمعية «زهرة»، وبدعم من الدكتور خالد بن عبيد ظفر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تنظم الصحة العامة بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع جمعية زهرة فعاليات الحملة الوطنية التوعوية لسرطان الثدي في سوق الحجاز التجاري بمكة المكرمة اعتبارا من اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام تحت شعار «الحياة تستناك».وأوضح المساعد للصحة العامة بصحة العاصمة المقدسة الدكتور سري بن إبراهيم عسيري أن هذه الحملة تتضمن فعاليات عديدة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، والمسابقات الهادفة بجوائز تشجيعية وتثقيفية للأسر، كما تقوم نخبة من الطبيبات المتميزات بتقديم المشورة الطبية للسيدات الزائرات عن الفحص الذاتي للثدي وغيره من الموضوعات والنصائح الطبية التي تهم كل زائرة وذلك في خصوصية تامة داخل البيت الوردي، وأيضا تقديم خدمات الإحالة لفحص الثدي بجهاز الماموجرام للسيدات اللاتي يحتجن لذلك، فضلا عن تنظيم ركن خاص للأطفال يتضمن العديد من الأنشطة التي تساعد على تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.كما يقام على هامش الفعاليات معرض تثقيفي توعوي عن سرطان الثدي وكل ما يخصه من معلومات.