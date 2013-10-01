حقوق الإنسان ترصد خدمــــات الحــج ميدانيـــاً

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

أكد المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة سليمان الزايدي استمرار المكتب في العمل واستقبال الحالات والملاحظات وتلقي الشكاوى خلال موسم حج هذا العام.وأبان أنه تم تكليف فريق اختصاصي للعمل ميدانيا خلال موسم الحج لمتابعة أداء الجهات العاملة في الحج والرصد المباشر لأبرز الظواهر السلبية، وأوضح الزايدي أنه جارٍ العمل على وضع الخطوات النهائية لما ستتضمنه الخطة لتنفيذها ميدانيا طوال موسم الحج.وأكد أنه جرى تشكيل فريق عمل ميداني لمتابعة ومراقبة أعمال الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تم وضع خطة عمل ميدانية للعمل، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن زيارة المؤسسات القائمة على خدمة الحجاج سواء الحكومية أو الأهلية، إذ إن الفريق سيتواصل في حينه مع الجهات القائمة على خدمة الحجاج لمعالجــــــــة ما يبرز من سلبيات، وبين أن فريق العمل سوف يقــــــوم بتقديم تقرير شامل في ختــــــام موسم الحج، حيث يوضح من ما تم رصده من سلبيات من أجل تلافيها خلال المواسم المقبلة، وحتى تتمكن الجهات الحكومية من الاطلاع عليها.