3 مليارات لمشاريع خدمية واستثمارية بالقنفذة

يشهد تكريم 800 طالب وطالبة اليوم.. البقمي لـ عكاظ :

محسن الحازمي، إبراهيم المتحمي (القنفذة)

يشهد محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي صباح اليوم الثلاثاء حفل تكريم 800 طالب وطالبة بالمحافظة.وقال رئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم القنفذة محمد بن صالح الزبيدي إن الحفل يقام في قاعة كرنفال القنفذة للاحتفالات الواقعة على الطريق الساحلي الدولي بمدخل مدينة القنفذة الشمالي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا ويتم خلاله تكريم أكثر من 800 طالب وطالبة، وذلك بحضور مدير التربية والتعليم بالقنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي ومساعديه الدكتور علي الشيخي للشؤون التعليمية وأحمد الهيثمي للشؤون المدرسية ومديري الإدارات الحكومية ورؤساء الأقسام بإدارة التربية والتعليم بالقنفذة والطلاب المتفوقون وأولياء أمورهم وأولياء أمور الطالبات المتفوقات.من جهة أخرى، أوضح لـ «عكاظ» محافظ القنفذة فضا بين البقمي أن هناك مشاريع استثمارية وخدمية يجري تنفيذها بالمحافظة بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال.وقال إن هذه المشاريع تتضمن مشروع ربط المحافظة بأطول كورنيش يمتد من شمالها لجنوبها وهو في لمساته الأخيرة من الجانب الشمالي.وسيبدأ التنفيذ من الجهة الجنوبية قريبا، كما أنه سيتم افتتاح أكبر مدينة ترفيهية قريبا، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من سوق تجاري ضخم، وأن هناك مشروعين على وشك الانتهاء، كما تم افتتـــــــاح أكبر صالات للشباب تحوي أجهزة رياضية ومســـــابح وأنشطة مختلفة تعود بالنفع على الجميع بالإضافة لمستشفى خاص يحتوي على جميع التخصصات الطبية، كما تم الانتهاء من الممشى شمال المدينة، إضافة لافتتـــــــاح أحدث صالات المناسبات التي تعد أكبر صالة في المنطقة الجنوبية حسب المصممين، أما على جانب المشـــــــاريع الحكوميـــــة فهناك عدد كبير من الدوائر الحكومية ستودع المباني القديمة قريبا لكون مبانيها شبـــــــه منتهية أهمها الشرطة والمحافظة وغيرها من الدوائر الحكومية.