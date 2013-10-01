اتحاد طلاب الإسكندرية يحيى ذكرى انتصارات أكتوبر بمسابقة للرسم

تنظم اللجنة الفنية العليا باتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، مسابقة الرسم بالقلم الرصاص فى موضوعات حول انتصارات حرب أكتوبر.

وأعلنت اللجنة فى بيان أصدرته أمس، عن شروط المشاركة فى المسابقة وهى أن تكون لكل كلية الحق فى الاشتراك بأى عدد من الطلبة والطالبات، ضرورة حضور الطلاب لمبنى مجمع الأنشطة الطلابية لإقامة المسابقة خلال أيام 8، 9، 10 أكتوبر من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية ظهرًا، وضرورة مرافقة الطلاب لمشرف أو مشرفة من الكلية

> ويقوم اتحاد الطلاب بتوفير جميع الخامات والأدوات اللازمة خلال أيام المسابقة

> وأوضحت اللجنة أن جوائز المسابقة للمركز الأول 150 جنيه والثانى 125 والثالث 100 جنيه بينما المركز الرابع والخامس 75، و50 جنيها.