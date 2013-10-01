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تعليم البحيرة تحقق مع معلمة حذفت جملة تشيد بالجيش من موضوع تعبير طالب

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تعليم البحيرة تحقق مع معلمة حذفت جملة تشيد بالجيش من موضوع تعبير طالب تعليم البحيرة تحقق مع معلمة حذفت جملة تشيد بالجيش من موضوع تعبير طالب

قال جمعة ذكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم تحويل معلمة للتحقيق بعدما تلقى شكوى من ولى أمر طالب، بمدرسة النهضة بكفر الدوار، يفيد فيها بأن المعلمة قامت بحذف جملة تقول "يحيى الجيش المصرى" من موضوع الإنشاء الذى كتبه نجله بعد تسليم الموضوع، مشيراً إلى أن مدير عام الإدارة قام بنقل المعلمة إلى المديرية لحين انتهاء التحقيقات فى تلك الواقعة.

وأضاف"ذكرى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم2، أن المعلمين كافة على قدر كبير من الوطنية ولا يقلل من قدرهم وجود قلة من جماعة محظورة تريد نشر الفوضى، مشدداً على تقديم من يخالف القانون ليد العدالة.
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