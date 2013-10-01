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إغلاق مستودع غاز بكفر الشيخ لبيع جزء من حصته للسوق السوداء

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إغلاق مستودع غاز بكفر الشيخ لبيع جزء من حصته للسوق السوداء إغلاق مستودع غاز بكفر الشيخ لبيع جزء من حصته للسوق السوداء

أصدر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ قرارا بغلق مستودع الغاز بقرية الصافية التابعة لمركز دسوق لمدة 6 أشهر، وذلك لقيام مالكه بالتلاعب فى الحصة، وببيع كمية من حصة المستودع بالسوق السوداء وبأسعار مرتفعة عن السعر المحدد.

كانت جمعية شباب الصافية الحر والمشهرة تحت رقم 1537 والمكلفة من قبل المحافظ بالإشراف على توزيع حصة الأنابيب الخاصة بالقرية بالتعاون مع مكتب تموين كفر مجر التابع له القرية، قد تمكنا من ضبط مخالفات مستودع الغاز بالقرية، وقاموا بتقديمها لمحافظ كفر الشيخ وإبراهيم طلحة وكيل وزارة ، التى تم تحريرها فى عدة محاضر منها المحضر رقم 4544 فى 3/3/ 2012 لعدم قيامه بتقديم الإخطار الأسبوعى والمحضر رقم 3405 لتخلفه عن استلام حصة يناير، والمحضر رقم 6179 لعدم تقديمه الإخطار الأسبوعى والمحضر رقم 9181 فى 23/4/2013 والمحضر رقم 16048 والمحضر رقم 16062 لتصرفه فى 820 أسطوانة بفروق أكثر من 42 ألف جنيه.

وأكد ياسر أبو الفضل رئيس جمعية شباب الصافية الحر أن أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ الأسبق، أصدر قرارا سابقا بغلق المستودع لمدة شهر لمخالفته عمليات التوزيع، ولكنه بعد ذلك عاد إلى الاستيلاء على حصة القرية من الغاز والتصرف فيها بطرق غير قانونية.

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مصر 365

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