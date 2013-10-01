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"وفد" الشرقية يعقد ندوة عن ملحمة حرب أكتوبر.. الخميس

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"وفد" الشرقية يعقد ندوة عن ملحمة حرب أكتوبر.. الخميس "وفد" الشرقية يعقد ندوة عن ملحمة حرب أكتوبر.. الخميس

فى إطار احتفالات وقواتها المسلحة بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ينظم حزب الوفد بالشرقية ندوة تحت عنوان: (ملحمة حرب أكتوبر وتأثيرها فى الحياة المعاصرة)، التى تؤكد أن الثورات المصرية امتدادا طبيعيا لنتائج نصر أكتوبر العظيم.

يتحدث فى الندوة الخبير الإستراتيجى اللواء أ.ح محيى نوح قائد المجموعة 39 قتال بحرب أكتوبر، الذى يسرد تاريخ وخفايا وأسرار حرب أكتوبر.

بحضور قيادات الوفد والأحزاب والقوى الثورية بالشرقية، إلى جانب عدد من مقاتلى وأبطال حرب أكتوبر، وتشهد الندوة عرض مجموعة من الملفات المرئية وشهادات موثقة لحرب أكتوبر، بالإضافة إلى شهادات حية، تعقد الندوة يوم الخميس القادم فى السادسة مساءً بمقر حزب الوفد بالزقازيق.

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مصر 365

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