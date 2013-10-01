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الطب البيطرى بالإسماعيلية: حملات لمكافحة الكلاب الضالة خلال أكتوبر

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الطب البيطرى بالإسماعيلية: حملات لمكافحة الكلاب الضالة خلال أكتوبر الطب البيطرى بالإسماعيلية: حملات لمكافحة الكلاب الضالة خلال أكتوبر

أعلن الدكتور صالح عبد اللطيف الخباز وكيل الوزارة للطب البيطرى بالإسماعيلية، عن خطة تنفيذية لاستئناف حملات مكافحة الكلاب الضالة باستخدام سم "الأستركنيين" خلال شهر أكتوبر الجارى.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن برنامج الحملة يشمل القيام بعمل المسح الشامل وتنفيذ أعمال المكافحة بمدينه الإسماعيلية خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر، بالأحياء الثلاثة وفى القرى التابعة والضواحى لمركز الإسماعيلية خلال الفترة من 7 إلى 31 أكتوبر، وفى مركز ومدينه فايد خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر، وفى القنطرة شرق من 1 إلى 28 أكتوبر، وفى القنطرة غرب والتل الكبير من 1 إلى 31 أكتوبر.

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