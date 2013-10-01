باحث سعودي يحصل على براءة اختراع في تنقية الرواسب

محمد إبراهيم الزهراني (الجبيل)

حصل الباحث السعودي من معهد الأبحاث وتقنيات التحلية علي آل حمزة على براءة اختراع عن «مراقبة تكون الرواسب» وتم تسجيل البراءة في أستراليا.وأوضح مدير عام معهد الأبحاث وتقنيات التحلية الدكتور إبراهيم التيسان أن البراءة سيكون لها تأثير فعال عندما يتم تطبيقها والاستفاده منها في أبحاث تحضير وتطوير موانع الترسب، كون الابتكار هو عبارة عن جهاز علمي لمراقبة وقياس معدل تكون الرواسب على الأسطح عند درجات حرارة عالية. لافتا إلى أن هذه التقنية نادرة الوجود في المملكة وباستخدامها ستساعد على حل مشاكل تكون الرواسب، مضيفا أنه لشرف كبير لمعهد الأبحاث أن يحصل باحثي المعهد على براءات اختراع من خلال الاستفادة من دراستهم خارج المملكة.رئيس قسم الكيمياء في معهد أبحاث التحلية صاحب البراءة الدكتور على آل حمزة قال إن أهمية الاختراع تكمن في قدرته على حل مشاكل تكون الرواسب الملحية على الأسطح عند درجات حرارة وضغط عال، حيث تتكون في كثير من الصناعات الحديثة مثل محطات التحلية بنوعيها.وأضاف أن الابتكار سوف يكون له قدرة تنافسية تجارية عالية بسبب قلة الأجهزة العلمية المعروضة في السوق والمختصة بدراسة تكون الرواسب الملحية على الأسطح، وأكد أن هذه التقنية تتميز بعدة ميزات علمية، حيث من أهمها مراقبة تكون الرواسب الملحية على الأسطح أتوماتيكيا عبر توصيل هذا الجهاز العلمي بكمبيوتر، حيث يعمل على اختصار الوقت والجهد ويقلل من تكلفة استخدام كلا من المواد الكيميائية وأجهزة التحليل المتقدمة.