453 شخصا يعبرون معبر رفح فى الاتجاهين

قال مسئول بميناء رفح البرى إن إجمالى عدد العابرين لميناء رفح البرى بين مصر وغزة اليوم بلغ 453 شخصا.

وأوضح أنه قد وصل إلى البلاد من قطاع غزة 235 شخصا، بينما غادر البلاد إلى قطاع غزة 218 شخصا.. مشيرا إلى أنه قد تم إنهاء إجراءات عبورهم عن طريق الميناء.

ومما يذكر أنه تم تشغيل ميناء رفح البرى بالآلية الجديدة اعتبارا من يوم 28 مايو 2011، وقد بلغ إجمالى عدد العابرين خلال هذه الفترة 915 ألفا و208 أشخاص، حيث وصل إلى البلاد قادما من قطاع غزة 454 ألفا و817 شخصا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 460 ألفا و391 شخصا.