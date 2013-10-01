أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

453 شخصا يعبرون معبر رفح فى الاتجاهين

Google+ Print
453 شخصا يعبرون معبر رفح فى الاتجاهين 453 شخصا يعبرون معبر رفح فى الاتجاهين

قال مسئول بميناء رفح البرى إن إجمالى عدد العابرين لميناء رفح البرى بين وغزة اليوم بلغ 453 شخصا.

وأوضح أنه قد وصل إلى البلاد من قطاع غزة 235 شخصا، بينما غادر البلاد إلى قطاع غزة 218 شخصا.. مشيرا إلى أنه قد تم إنهاء إجراءات عبورهم عن طريق الميناء.

ومما يذكر أنه تم تشغيل ميناء رفح البرى بالآلية الجديدة اعتبارا من يوم 28 مايو 2011، وقد بلغ إجمالى عدد العابرين خلال هذه الفترة 915 ألفا و208 أشخاص، حيث وصل إلى البلاد قادما من قطاع غزة 454 ألفا و817 شخصا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 460 ألفا و391 شخصا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك