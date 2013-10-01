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كيرى يلتقى بنظيره السودانى بشأن جنوب السودان ودارفور

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كيرى يلتقى بنظيره السودانى بشأن جنوب السودان ودارفور كيرى يلتقى بنظيره السودانى بشأن جنوب السودان ودارفور

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية جون كيرى قابل نظيره السودانى أمس الاثنين، لمناقشة عملية السلام فى جنوب السودان والمناطق التى مزقها الصراع مثل دارفور، لكنه لم يثر قلق الولايات المتحدة بشأن الحملة التى تشنها السودانية على المحتجين.

وتركزت المحادثات مع وزير الخارجية السودانى على أحمد كرتى، على عملية السلام بين السودان وجنوب السودان، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع فى مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان فى السودان.

ولم تكرر المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكى التعبير عن قلق الولايات المتحدة بشأن الاستخدام المفرط للقوة الأسبوع الماضى فى التعامل مع محتجين يطالبون باستقالة الرئيس عمر حسن البشير.

وقالت ساكى "لم يكن موضوعا مدرجا على جدول الاجتماع، ولم يكن هذا اجتماعا مطولا، وقد ناقشنا مجموعة من القضايا، ومن الواضح أننا استنكرنا ذلك وما زال يثير قلقنا".

وقالت الحكومة السودانية أمس الاثنين أن 700 شخص اعتقلوا ونحو 34 لقوا حتفهم على مدى أسبوع شهد أسوأ اضطرابات فى وسط السودان منذ سنوات بسبب تخفيضات دعم الوقود.

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مصر 365

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