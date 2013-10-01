الفرنسية: كيرى لم يتحدث مع نظيره السودانى عن عمليات القمع فى السودان

التقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الاثنين، نظيره السودانى فى لقاء نادر بين البلدين، حيث تشهد العلاقات فتوراً، ولكن لم يبحث معه عمليات قمع المظاهرات فى السودان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية نددت الجمعة فى بيان بـ"القمع الوحشى" للمتظاهرين المناهضين للحكومة فى السودان، والتى لقى خلالها عشرات الأشخاص حتفهم.

ولكن خلال لقاء الاثنين، بين وزير الخارجية جون كيرى ونظيره على كارتى فى مقر الوزارة فإن الاضطرابات فى السودان "لم تطرح على طاولة المحادثات"، حسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكى.