خبراء حظر الأسلحة الكيماوية يبدأون اليوم نزع ترسانة نظام الأسد

وصل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى بيروت فى طريقهم إلى دمشق، لبدء عملية نزع ترسانة النظام السورى الكيماوية.

ويباشر الفريق ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، والمكون من 20 خبيرا من لاهاى، ويحمل معه معدات خاصة بنزع الأسلحة الكيماوية مهمته اليوم، بلقاء مع السلطات السورية قبل زيارة مواقع إنتاج وتخزين الترسانة الكيماوية.

ويتزامن قدوم الفريق مع إنهاء فريق تحقيق من الأمم المتحدة، مهمة شملت التحقيق فى استخدامات محتملة للأسلحة الكيماوية.

وغادر فريق التحقيق دمشق بعد الحصول على وثائق وعينات من سبعة مواقع, وسيعد تقريرا شاملا عن مهمته قبل نهاية أكتوبر المقبل.

وكان وزير الخارجية السورى وليد المعلم، أكد التزام سوريا بتنفيذ تعهداتها تجاه منظمة حظر السلاح الكيماوى، لكنه طالب المجتمع الدولى فى الوقت نفسه بوقف حصول الجماعات الإرهابية فى سوريا على السلاح الكيماوى.

ويأتى ذلك غداة تأكيد الرئيس السورى بشار الأسد التزامه تنفيذ قرار مجلس الأمن حول نزع الترسانة الكيماوية، فى حين يبدأ مجلس الأمن مناقشة مشروع إعلان رئاسى يطالب النظام بتسهيل وصول وكالات الإغاثة.