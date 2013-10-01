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وزير النفط الليبى يبحث مع السفير الإيطالى مشاكل قطاع النفط بالبلاد

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وزير النفط الليبى يبحث مع السفير الإيطالى مشاكل قطاع النفط بالبلاد وزير النفط الليبى يبحث مع السفير الإيطالى مشاكل قطاع النفط بالبلاد

التقى وزير النفط والغاز بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد البارئ العروسى، أمس الاثنين، سفير جمهورية إيطاليا المعتمد لدى ليبيا، جوزبى جاريمالدى، والوفد المرافق له، وذلك بديوان وزارته فى العاصمة طرابلس.

وبحث الطرفان خلال لقائهما سبل تعزيز العلاقات الليبية الإيطالية خصوصا فى مجال النفط والغاز، وتطويرها بما يتماشى مع مصلحة الشعبين الليبى والإيطالى.

وتطرق الوزير والسفير خلال ذات اللقاء إلى مناقشة المشاكل التى تعترى قطاع النفط فى ليبيا باعتبار إيطاليا إحدى الدول الشريكة لليبيا فى هذا المجال، وما تُبديه الإيطالية من استعداد لمساندة ليبيا فى إيجاد الحلول لتلك المشاكل.

وشهد اللقاء متابعة ما وصلت إليه خطوات الاتفاقية التى ستوقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى الإيطالية للعمل على تطوير المدن والمناطق الليبية فى مجال البيئة والتنمية.

كما اتفق الطرفان على عقد لقاء آخر يجمع وزير النفط والغاز الليبى الأسبوع المقبل برئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة إينى الإيطالية.

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مصر 365

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