أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

السودان يصدر أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الماشية لموسم الحج

Google+ Print
السودان يصدر أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الماشية لموسم الحج السودان يصدر أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الماشية لموسم الحج

أكد رئيس غرفة مصدرى الماشية بالسودان، إن حجم الصادرات السودانية من الماشية المستهدفة لموسم الحج "الهدى والأضحية" هذا العام بلغ أكثر من ثلاثة ملايين رأس، بزيادة 25% عن العام الماضى.

وقال رئيس الغرفة صديق حيدوب وفقا لوكالة السودان للأنباء إن بلاده تستهدف موسم الحج هذا العام بأكثر من ثلاثة ملايين رأس، منها مليونين يتم تصديرهما حاليا للسعودية، بينما تبقى أكثر من مليون رأس، فى طريقها إلى ميناء جدة.

وتوقع حيدوب، أن تعود صادرات الماشية السودانية لهذا الموسم، بما يقدر بأكثر من 200 مليون دولار فى موسم الحج والهدى فقط، مبينا أن السلطات ركزت هذا العام على استيراد الثروة الحيوانية من السودان والصومال، بعد خروج أستراليا وتركيا وسوريا ودول أخرى كثيرة، منها بعض دول أميركا اللاتينية عن حلبة المنافسة.

كما توقع كذلك أن يتجاوز حجم صادرات السودان من الماشية إلى السعودية خلال عام 2013، خمسة ملايين رأس من الخراف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً