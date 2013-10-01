السودان يصدر أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الماشية لموسم الحج

أكد رئيس غرفة مصدرى الماشية بالسودان، إن حجم الصادرات السودانية من الماشية المستهدفة لموسم الحج "الهدى والأضحية" هذا العام بلغ أكثر من ثلاثة ملايين رأس، بزيادة 25% عن العام الماضى.

وقال رئيس الغرفة صديق حيدوب وفقا لوكالة السودان للأنباء إن بلاده تستهدف موسم الحج هذا العام بأكثر من ثلاثة ملايين رأس، منها مليونين يتم تصديرهما حاليا للسعودية، بينما تبقى أكثر من مليون رأس، فى طريقها إلى ميناء جدة.

وتوقع حيدوب، أن تعود صادرات الماشية السودانية لهذا الموسم، بما يقدر بأكثر من 200 مليون دولار فى موسم الحج والهدى فقط، مبينا أن السلطات السعودية ركزت هذا العام على استيراد الثروة الحيوانية من السودان والصومال، بعد خروج أستراليا وتركيا وسوريا ودول أخرى كثيرة، منها بعض دول أميركا اللاتينية عن حلبة المنافسة.

كما توقع كذلك أن يتجاوز حجم صادرات السودان من الماشية إلى السعودية خلال عام 2013، خمسة ملايين رأس من الخراف.