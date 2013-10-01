المغرب يدشن منطقة حرة خاصة بالطيران فى الدار البيضاء

دشن العاهل المغربى الملك محمد السادس، الاثنين، قرب الدار البيضاء (غرب) المنطقة الحرة "ميدبارك" المخصصة لقطاع الطيران، الذى يشهد نموًا مهمًا فى المملكة المغربية، خصوصًا مع وصول عملاق صناعة الطيران الكندى "بومباردييه".

ودشن العاهل المغربى الذى رافقه عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، الشطر الأول من منطقة "ميدبارك" الحرة، والتى تبلغ مساحتها 63 هكتارًا.

وسيتم إنشاء مصنع لمجموعة "بومباردييه" الكندية على هذا الشطر الأول، حيث من المفترض أن يبدأ العمل فيه منتصف 2014، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ويبلغ مجموع مساحة هذه المنطقة الحرة 125 هكتارًا، وتقع بالقرب من مطار محمد الخامس الدولى، وبلغت القيمة الاستثمارية لتهيئتها ما يقارب 900 مليون درهم (85 مليون يورو)، وفق المصدر نفسه.

وعند انطلاق العمل فى مصنع بومباردييه الذى تبلغ تكلفة إنشائه 150 مليون يورو، فإنه سيوفر 850 وظيفة مباشرة و4400 وظيفة غير مباشرة، حسبما أفاد الرئيس التنفيذى للشركة الكندية فى المغرب هوغو برويار على هامش حفل لافتتاح.

وسينتج هذا المصنع الذى سينشأ على ثلاث مراحل، المكونات الهيكلية للتحكم فى قيادة طائرات رجال الأعمال من نوع "ليرجيت 70 و75"، والطائرات التجارية من نوع "سى.آر.جي".

ويندرج المشروع ضمن إنشاء قواعد صناعية مندمجة سيبلغ عددها 22 فى المجموع مستقبلا، حسبما أقرته الحكومة المغربية فى استراتيجيتها "الميثاق الوطنى للإقلاع الصناعى"، الذى أطلقته بإشراف من الملك بداية 2008، ويعد قطاعا الطيران والسيارات من أولوياته.

وتشهد صناعة الطيران فى المغرب تطورًا مهمًا، حيث حققت خلال 2012، حسب الأرقام الرسمية، نموًا بنسبة 17%، فيما ارتفع رقم أعمالها عند التصدير ب6,4 مليار درهم (570 مليون يورو).

ويطمح المغرب الذى يتميز بموقعه الجغرافى القريب من أوروبا والمنفتح على أفريقيا، فى مضاعفة أنشطته الصناعية ومبيعاته فى أفق 2020، خاصة وأنه يملك يدًا عاملة رخيصة ومؤهلة.

وإلى جانب بومباردييه الكندية، تتواجد فى منطقة النواصر فى نواحى الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، مائة شركة عاملة فى مجال الطيران ونحو 10 آلاف موظف، حيث ترتكز فى هذه المنطقة 85% من أنشطة قطاع صناعة الطيران فى المملكة.

وتم خلال تدشين المنطقة الحرة توقيع اتفاقية لإحداث صندوق استثمارى مخصص لقطاع الطيران "يهدف إلى مواكبة وتمويل استقرار المقاولات الأجنبية وتيسير دخول المقاولات المغربية ومنشئى المقاولات إلى قطاع الطيران"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.