إطلاق شركة تكنولوجيا من تحت عباءة الجامعة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن إطلاق شركة لتكنولوجيا التحاليل الطبية هى الأولى من نوعها التى تخرج من تحت عباءة جامعة فى مصر والعالم العربى.

وستعمل شركة كيميا للتحاليل المتطورة (دى- كيميا) على تطوير طرق جديدة منخفضة التكلفة لتشخيص الأمراض، وستبدأ بمنتج لتشخيص مرض التهاب الكبد الوبائى سى، الذى يصيب أكثر من 170 مليون شخص فى العالم، ويعانى منه عشرة ملايين مريض فى مصر.

وقال كريم حسين، المؤسس المشارك رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة، إن "دى- كيميا" حصلت من الجامعة الأمريكية على رخصة حصرية لاستخدام أربع براءات اختراع لطرق تشخيص من إنتاج معمل التشخيص والعلاج المبتكر بالجامعة، تحت إشراف أستاذ الكيمياء حسن عزازى، وهو أيضا مؤسس مشارك وكبير علماء الشركة.

وتوقع حسين، الذى كان يتحدث خلال مؤتمر صحفى بمقر الجامعة اليوم، طرح المنتج الأول للشركة فى غضون عام بعد الانتهاء من دراسات موسعة للتأكد من فاعليته فى شتى البيئات.

وقال إن "دى- كيميا" وفرت تمويلا مبدئيا من القطاع الخاص بنصف مليون دولار كمرحلة أولى، واستبعد التفكير فى إدراج الشركة بالبورصة قبل طرح المنتج فى السوق.

وإلى جانب توفير براءات الاختراع للمشروع أبرمت الجامعة الأمريكية اتفاقية أبحاث مع "دى- كيميا" لاستخدام معامل الجامعة وتمويل أبحاث أخرى.

وعلى عكس الجامعات الغربية لا تهتم معظم الجامعات المصرية بتحويل نتائج أبحاثها إلى تطبيقات عملية يمكن طرحها فى الأسواق، لكن هذا الوضع قد يتغير مع بدء تأسيس مكاتب لنقل التكنولوجيا بعدد من الجامعات.

وقال عمرو سلامة، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه لا يوجد ما يمنع الجامعات المصرية من إقامة شركات بل ومشاريع استثمارية وتوقع أن تحذو جامعات أخرى حذو الجامعة الأمريكية فى هذا المضمار.

ويتميز منتج "دى- كيميا" الجديد الذى يستخدم جزيئات الذهب النانومترية عن طرق تشخيص التهاب الكبد الوبائى الحالية بسرعته، حيث تظهر النتيجة خلال أقل من ساعة، ودقته وتكلفته المنخفضة التى ستكون أقل من نصف الأسعار الحالية.

لكن السعر النهائى لم يتحدد بعد، وستقوم "دى- كيميا" بتسويق المنتج لدى معامل التحاليل وتطمح فى توفيره أيضا للعيادات الطبية، نظرا لأنه لا يتطلب تجهيزات معقدة وهو ما يضمن مزيدا من الانتشار.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن مصر هى الدولة الأولى فى العالم من حيث الإصابة بالتهاب الكبد الوبائى سى لكن "دى- كيميا" تنوى عدم الاقتصار على السوق المحلية وتعتزم تأسيس فرع أمريكى قال حسين إنه يهدف بالأساس إلى تسهيل التعاقد مع الشركات وحماية براءات الاختراع.

وقال إن الشركة تسعى لتطوير برنامج تشخيصى لتحديد بصمة الحمض النووى لمجموعة من الفيروسات والأمراض الجينية منها الالتهاب الرئوى والملاريا وسرطان الثدى وسرطان المثانة. وأضاف "ندرس أيضا استخدام برنامجنا لتشخيص فيروس الكورونا الجديد والمميت بشكل سريع".