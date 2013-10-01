التضخم فى اليمن يرتفع لأعلى معدل فى 16 شهرا فى يونيو.. وتراجع الاحتياطيات

ارتفع معدل التضخم السنوى فى اليمن لأعلى مستوى فى 16 شهرا عند 14.5% فى يونيو بفعل زيادة تكلفة التبغ والقات وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبى فى يوليو لأدنى مستوى فى نحو عام.

ونزل معدل التضخم من ذروة عند 25 بالمائة فى أكتوبر 2011 إلى 5.5% فى نوفمبر الماضى مع بدء تعافى الاقتصاد من اضطرابات سياسية على مدار عامين، ولكن الأسعار ارتفعت من جديد لتبلغ نسبة التضخم 14.2% فى مايو من العام الجارى.

وعلى أساس شهرى ارتفعت الأسعار 0.8% فى يونيو بعد زيادة بلغت 0.3% فى مايو حسب بيانات البنك المركزى.

ونزل معدل تضخم أسعار الغذاء فى اليمن إلى 15.1% فى يونيو على أساس سنوى مقارنة مع 16.6% فى مايو وهو أعلى مستوى منذ يناير 2012.

وارتفع معدل التضخم السنوى لأسعار التبغ، والسجائر والقات، ارتفاعا حادا لأعلى مستوى فى 17 شهرا عند 32.8% فى يونيو من 27.1% فى الشهر السابق.

وبعد استبعاد المواد الغذائية، والقات يبلغ معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين 7.2% فى يونيو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012 بعد أن استقر لثلاثة أشهر متتالية.

وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع خمس نقاط مئوية بين أكتوبر الماضى، وفبراير من العام الحالى لتنزل لأدنى مستوى فى ثلاثة أعوام عند 15% لدعم التعافى الاقتصادى.