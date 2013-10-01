اليوم الثاني: 5 نصائح ' فانتازي ' أوروبا...حان وقت إنفجار 100 مليون يورو؟

1-جاريث بيل

لم يقدم أغلي لاعب في تاريخ كرة القدم أوراق اعتماده مع ريال مدريد حتي الآن ولكن قد تكون مباراة كوبنهاجن هي البداية الحقيقية لجاريث بيل مع الميرينجي.

بعد الآداء المتواضع لأنخيل دي ماريا أمام أتليتيكو مدريد، يبقي بيل هو المرشح الاقوي لشغل الجبهة اليمني للريال هذا الأسبوع حيث أنه من المنتظر أن يكشر الملكي عن أنيابه امام ضيفه المتواضع بعد هزيمه مفاجئة في دربي العاصمة.

2-رونالدو كابتن... Plan B

في مواجهة كوبنهاجن علي البرنابيو، ماكينة أهداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو سيكون فرس الرهان كالعادة ولكن الملكي سوف يلعب مباراته مع بطل الدنمارك يوم الأربعاء.

إذن فإن لديك الفرصة ان تختار واحد من لاعبي فريقك ككابتن لمباريات يوم الثلاثاء ثم تقوم بتسليم الشارة لكريستيانو إذا ما أخفق الأول.

3-ثنائي زينيت

زينيت الروسي سجل 12 هدفا في آخر ثلاث مباريات في الدوري وفرصه اكبر في الفوز علي بطل النمسا المتواضع نسبيا أوستريا فيينا في روسيا، لذلك فإن ثنائي الهجوم هالك وداني يستحق الاهتمام بعد التالق الملفت في الأسابيع الأخيرة.

4-صقر غانا

علي الرغم من أن شالكه سيواجه بازل خارج الديار إلا أن بطل سويسرا لديه مشاكل في الدفاع حتي علي ملعبه.

في غياب الهداف كلاس-يان هونتلار، يعتبر نجم الوسط الغاني كيفن-برينس بواتنج أهم أسلحة الفريق الألماني خاصة وأنه يلعب في مركز متقدم في تشكيلة المدير الفني ينس كيلير.

5-فورمة ليفركوزن

باير ليفركوزن فاز بآخر ثلاثة مباريات في الدوري ولا يفصله سوي نقطة واحدة عن المتصدران دورتموند وبايرن في ترتيب البوندزليجا، في حين ان منافسه هذا الأسبوع ريال سوسيداد في أسوأ حالاته إذ لم يفز في ستة مباريات متتالية.

قائد ليفركوزن سيمون رولفس هو اللاعب الأبرز في الفريق حاليا حيث سجل هدفين وصنع ثلاثة في آخر أربع مباريات في كل المسابقات.