أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بعشيرة سدير

Google+ Print
مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بعشيرة سدير مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بعشيرة سدير

    عقد مؤخراً اجتماع الجمعية العمومية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بعشيرة سدير بحضور كل من الأستاذ صالح محمد الخميس مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والأستاذ علي صالح الرميح مدير عام مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة كما حضر الاجتماع كل من عبدالعزيز صالح الدامغ وبدر ناصر الجميعة.

وتمت مناقشة جدول الأعمال والتي من ضمنها التصديق على القوائم المالية لعامي (1432_1433ه) ومناقشة المشاريع المقترحة وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد التالي:

عبدالله عبيد الخرجي رئيساً وعبدالرحمن عبدالله الحماد نائباً للرئيس وعبدالله ابراهيم العبودي اميناً عاماً ناصر راشد المزروع أميناً للصندوق ومحمد عبدالله أبوحميد عضواً ومحمد عبدالله صالح عضواً وعبدالله عبدالعزيز المغيصيب عضواً وعبدالمحسن عبدالعزيز السهو عضواً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية