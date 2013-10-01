مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بعشيرة سدير

عقد مؤخراً اجتماع الجمعية العمومية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بعشيرة سدير بحضور كل من الأستاذ صالح محمد الخميس مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والأستاذ علي صالح الرميح مدير عام مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة كما حضر الاجتماع كل من عبدالعزيز صالح الدامغ وبدر ناصر الجميعة.

وتمت مناقشة جدول الأعمال والتي من ضمنها التصديق على القوائم المالية لعامي (1432_1433ه) ومناقشة المشاريع المقترحة وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد التالي:

عبدالله عبيد الخرجي رئيساً وعبدالرحمن عبدالله الحماد نائباً للرئيس وعبدالله ابراهيم العبودي اميناً عاماً ناصر راشد المزروع أميناً للصندوق ومحمد عبدالله أبوحميد عضواً ومحمد عبدالله صالح عضواً وعبدالله عبدالعزيز المغيصيب عضواً وعبدالمحسن عبدالعزيز السهو عضواً.