ندوة لـ«إبراز دور المجالس البلدية إعلامياً وتعزيز التواصل مع المواطنين» بجدة

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الإدارة العامة للمجالس البلدية أمس ندوة « إبراز دور المجالس البلدية إعلامياً وتعزيز التواصل مع المواطنين» وتستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في عدد من مناطق المملكة, وذلك بمحافظة جدة.

وألقى مدير الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني كلمة في افتتاح أعمال الندوة أكد فيها حرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على تطوير الأداء الإعلامي للمجالس البلدية في جميع المناطق وتفعيل سبل تواصلها مع المواطنين سعياً إلى بناء شراكة مجتمعية تسهم في دعم جهود المجالس في تطوير الخدمات البلدية. وأوضح المهندس القحطاني إلى أن الندوة هي الثانية من أربع ندوات مماثلة صدرت موافقة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية على إقامتها خلال الفترة المقبلة في أربع مناطق لإتاحة الفرصة لجميع أعضاء المجالس البلدية للتعرف على أفضل سبل الاستفادة من وسائل الإعلام التقليدي والجديد في مد جسور التواصل مع المواطنين وإبراز جهودها وإنجازاتها في متابعة أداء البلديات وتنفيذ المشاريع البلدية. وناقشت أعمال الندوة في يومها الأول عدداً من الأوراق حول سبل استفادة أعضاء المجالس البلدية من وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الإعلام الجديد في التعريف بمهامها وصلاحيتها والتعرف على انطباعات ومقترحات المواطنين لتفعيل أدائها وضرورة تواصل المجالس البلدية مع جميع وسائل الإعلام لتحقيق هذا الهدف. وتناقش الندوة خلال اليومين القادمين ضمن برنامج أعمالها حول أهمية الدور الإعلامي للمجالس البلدية ومهام المتحدث الرسمي للمجالس البلدية ودوره في تحقيق التواصل مع وسائل الإعلام وتزويد الإعلاميين بجميع البيانات والمعلومات بالإضافة إلى عرض لتطبيقات عملية لأداء المتحدثين الرسميين وسبل تنمية مهارات التعامل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل الإعلام الإلكتروني مع استعراض لمزايا التواصل الفعال والمباشر عبر وسائل الإعلام الجديد وسبل الإفادة منها في تحقيق أكبر قدر من التعريف بمهام وصلاحيات المجالس البلدية.