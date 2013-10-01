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حصر الطلاب المستجدين المحتاجين بتعليم الرياض المستحقين لدعم تكافل

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حصر الطلاب المستجدين المحتاجين بتعليم الرياض المستحقين لدعم تكافل حصر الطلاب المستجدين المحتاجين بتعليم الرياض المستحقين لدعم تكافل

    بدأت الادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض في حصر الطلاب المستجدين في الصف الاول الابتدائي المحتاجين ويستحقون للدعم من مؤسسة تكافل الخيرية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

واوضح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور ابراهيم بن عبدالله المسند ان لجان التكافل في كل مدرسة ابتدائية ستقوم بدراسة كل حالة مستحقة للمساعدة ويتم تحديد الحالات الاكثر احتياجا في كل مدرسة ويتم رفع ما يوازي 5% من اجمالي عدد الطلاب والطالبات المسجلين في الصف الاول ابتدائي فقط بحسب الاعلى درجات.

واشار المسند في حالة تزاحم الطلاب والطالبات المحتاجين يراعى العدالة بين الاسر الاكثر احتياجا بحيث لا يخص اسرة دون اخرى. مشددا على وجوب المحافظة على سرية المعلومات وضرورة حفظ كرامة المستفيد عند اخذ المعلومات منه اوتقديم الخدمة له مضيفا أن سوف يتم صرف الاعانة للطلاب والطالبات المستحقين اثناء الفصل الدراسي الثاني من هذا العام.

من جهة أخرى تنظم الادارة مسابقة تحبير القرآن الكريم لطلاب مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد النور للمرحلتين المتوسطة والثانوية اعتبارا من 28/1/1435ه.

واوضح الدكتور ابراهيم بن عبدالله المسند ان المسابقة تهدف الى غرس حب القرآن في نفوس الطلاب، واذكاء التنافس بين الطلاب في تحبير القرآن الكريم، واكتشاف المواهب الصوتية عند الطلاب وصقلها.

واشار الى ان المسابقة مقصورة على طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتجرى التصفيات الاولية على مستوى المدرسة لجميع الطلاب الراغبين المشاركة في المسابقة. بعد ذلك يتم رفع اسم طالب واحد فقط الاول على المدرسة على الايميل twaih1432@gmail.com في موعد اقصاه يوم الخميس 26/12/1434ه بعد ذلك تنطلق التصفيات لطلاب المرحلة المتوسطة يومي الاحد والاثنين 28 و29/1/1435ه وللمرحلة الثانوية يومي الثلاثاء والاربعاء 30/1/1435ه و1/2/1435ه بمسرح ادارة التربية والتعليم بمبنى الشؤون التعليمية بشارع الجامعة بالملز.

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