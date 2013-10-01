هل يكسر صلاح ' قواعد بازل ' ليشارك أساسيا أمام شالكه؟

منذ أن تولى مورات ياكين المدير الفني لبازل تدريب الفريق في منتصف الموسم الماضي فهو دائما يعمل على إراحة لاعبيه في ظل كثرة المباريات التي يلعبها.

ويحل شالكه الألماني ضيفا على بازل الذي يضم محمد صلاح ومحمد النني في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحارب بازل على أكثر من جبهة، فهو يلعب مباريات الدوري السويسري وكأس سويسرا بالإضافة إلى دوري الأبطال.

نادرا ما يشرك ياكين نجم هجومه صلاح في مباراتين متتاليتين بشكل أساسي، بغرض إراحته للمباريات المهمة، لكنه أشركه أمام ثون ثم سيون في الدوري السويسري خلال أربعة أيام.

فقد شارك صلاح في 87 دقيقة من مباراة ثون يوم الأربعاء، ثم لعب مباراة سيون كاملة يوم السبت، قبل 72 ساعة من مواجهة شالكه.

ولذلك تحوم الشكوك حول مشاركة صلاح بشكل أساسي أمام شالكه، ولكن تصريحات ياكين في المؤتمر الصحفي تزيد من فرص لاعب المقاولون في المشاركة من البداية.

وقال ياكين خلال المؤتمر الصحفي للقاء يوم الاثنين: "كل أفراد خط هجوم بازل يقدمون مستويات مميزة هذه الأيام، ولا يستحق أحدهم أن يكون على مقاعد البدلاء".

ويلعب صلاح دائما في مركز الجناح الأيمن، بينما يشغل الموهوب فالنتين شتوكير مركز الجناج الأيسر، فيما يظل ماركو شتريلير قائد الفريق هو المهاجم الأساسي، بالإضافة إلى الإيفواري جيوفاني سيو.

وفاجئ ياكين الجميع حين لعب أمام تشيلسي في لندن بهذا الرباعي في الهجوم، ونجحت مغامرته بتحقيق الفوز 2-1، عندما سجل صلاح هدف التعادل.

وأضاف ياكين أنه سينتظر حتى ما قبل المباراة ليحدد ما إذا كان سيلعب بالرباعي نفسه أمام شالكه، أم يلعب بخطة أخرى.

أما النني الذي غاب عن مباراة تشيلسي بسبب الإصابة فأن فرصته كبيرة في دخول التشكيل الأساسي أمام شالكه، بعدما شارك أمام ثون يوم الأربعاء، وجلس على مقاعد البدلاء أمام سيون يوم السبت حتى دخل الملعب في الدقائق السبعة الأخيرة.

المباراة تحمل مواجهة مصرية غانية قبل صدام المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2014 الشهر المقبل، فشالكه يضم كيفن برنس بواتينج نجم منتخب غانا والذي أنهى اعتزاله الدولي من أجل المشاركة في الدور الحاسم من تصفيات المونديال أمام مصر.