مصر تحصد الجائزة الكبرى في مهرجان “وهران” السينمائي الدولي

حصلت مصر على الجائزة الكبرى في مهرجان “وهران” السينمائي الدولي في دورتة السابعة حيث حصل الفيلم المصري “هرج ومرج” بالجائزة الكبرى مناصفة مع الفيلم السوري “مريم” للمخرج باسل الخطيب.

> كما تم منح الفيلم المغربي “المغضوب عليهم” للمخرج محسن البصري، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما جائزة أحسن ممثلة فقد منحت مناصفة ليارا أبو حيدر من لبنان، وتهاني سلوم من الأردن.

> وفاز بجائزة أحسن ممثل الممثل التونسي فتحي الهداوي عن دوره في فيلم “الخميس العشية” للمخرج محمد دمق، وفاز بجائزة أحسن انطلاقة المخرج الإماراتي نواف الجناحي الذي شارك بفيلم “ظل البحر”.

> ومنحت جائزة الوهر الذهبي للفيلم القصير “قبل الأيام” للمخرج الجزائري كريم موساوي، كما تم منح شهادات خاصة لفيلمي “المنفى” للمخرج الجزائري مبارك مناد، وفيلم “بوبي” للمخرج التونسي مهدي البرصاوي.

> وحصل فيلم “الصدى” على جائزة “الوهر الذهبي” لأحسن سيناريو، بينما حصل فيلم “عالم ليس لنا على جائزة “الوهر الذهبي” للفيلم الوثائقي، والفيلم من إخراج مهدي فليفل.

> وأخيرا حصل علي جائزة الصحافة فيلم “لما ضحكت موناليزا” للمخرج فادي جورج حداد.

أ ش أ