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اليوم.. "الشباب" تحتفل باليوم العالمى للسلام بمركز شباب الجزيرة

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اليوم.. "الشباب" تحتفل باليوم العالمى للسلام بمركز شباب الجزيرة اليوم.. "الشباب" تحتفل باليوم العالمى للسلام بمركز شباب الجزيرة

تحتفل وزارة الشباب برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى للسلام تحت شعار "السلام للأطفال المصريين..حقوق وضمانات"، وذلك بمركز شباب الجزيرة بمشاركة مجموعة من الأطفال المصريين وأبناء جاليات الدول العربية والأفريقية والأجنبية القاطنين بمصر، وكذا منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات التنموية المعنية بحقوق الطفل.

ويشهد فعاليات المهرجان عدة أنشطة ترفيهية وتنموية للأطفال تتمثل فى، سباقات للدراجات، وجداريات فنية، وورش عمل للأطفال للتعرف على حقوقهم".

وتشارك مجموعة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل فى فعاليات المهرجان، حيث من المقرر أن يخصص لكل منظمة أو فئة شبابية مكان محدد لعرض أهم انجازاتها فى مجال حقوق الطفل، علاوة على عقد ورش عمل متنوعة تجمع بين الفرق الشبابية المشاركة بالمهرجان ومنظمات المجتمع المدنى، لطرح الأفكار البناءة الهادفة إلى الارتقاء بالطفل المصرى، فضلا عن طرح خطة محددة المقبل، للنهوض بحقوق الطفل داخل وتعزيز مكانته.
> كما سيتخلل الفعاليات ورشة عمل خاصة بأولياء الأمور تتناول موضوعى "كيفية التعامل مع المراهقين، وكيفية التعامل مع الأطفال".

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مصر 365

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