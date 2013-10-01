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وزيرة البيئة توقع برتوكولا لدمج الجمعيات الزراعية بمنظومة قش الأرز

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وزيرة البيئة توقع برتوكولا لدمج الجمعيات الزراعية بمنظومة قش الأرز وزيرة البيئة توقع برتوكولا لدمج الجمعيات الزراعية بمنظومة قش الأرز

أعلنت الدكتورة فاطمة أبو شوك -رئيس الجهاز التنفيذى لوزارة البيئة- توقيع بروتوكول تعاون اليوم (الثلاثاء) مع وزارة الزراعة، لإدماج الجمعيات الزراعية فى منظومة تدوير قش الأرز.

ومن جهته قال الدكتور مجدى علام -مستشار وزيرة البيئة- خلال مؤتمر صحفى أمس بالمركز الثقافى البيئى: "العام الحالى لدينا حوالى 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية التى تزرع الأرز ستنتج عنها ضعف المساحة المزروعة (قش أرز).

وأشارت أبو شوك إلى أن محافظات الشرقية والغربية والدقهلية، ستكون الأكثر تأثيرا بالسحابة السوداء، كما سيكون هناك حملات تفتيش بيئى فى فروع جهاز البيئة.

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