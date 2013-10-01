أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أسامة خليل: 60% من الشباب مصاب بأمراض نتيجة عدم ممارسة الرياضة

Google+ Print
أسامة خليل: 60% من الشباب مصاب بأمراض نتيجة عدم ممارسة الرياضة أسامة خليل: 60% من الشباب مصاب بأمراض نتيجة عدم ممارسة الرياضة

قال الكابتن أسامة خليل، كابتن منتخب وعميد اللاعبين المحترفين الأسبق، وسفير النوايا الحسنة إن 60% من شباب مصر مصاب بأمراض نتيجة عدم ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بها مادة تتحدث عن أهمية الرياضة.

وطالب "خليل"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس الاثنين، أعضاء لجنة الخمسين بوضع مادة بالدستور تنص على أهمية الرياضة.

وأعرب كابتن منتخب مصر السابق، عن رغبته فى أن تكفل الدولة المساحات الخضراء لمواطنيها لممارسة الرياضة، موضحا أن المادة الموجودة فى الدستور المعطل لا تلبى رغبات الرياضيين.

وأكد عميد اللاعبين المحترفين الأسبق، أن الرياضيين يطالبون بإنشاء محكمة رياضية للفض فى المنازعات بين الهيئات الرياضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك