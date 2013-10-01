أسامة خليل: 60% من الشباب مصاب بأمراض نتيجة عدم ممارسة الرياضة

قال الكابتن أسامة خليل، كابتن منتخب مصر وعميد اللاعبين المحترفين الأسبق، وسفير النوايا الحسنة إن 60% من شباب مصر مصاب بأمراض نتيجة عدم ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بها مادة تتحدث عن أهمية الرياضة.

وطالب "خليل"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس الاثنين، أعضاء لجنة الخمسين بوضع مادة بالدستور تنص على أهمية الرياضة.

وأعرب كابتن منتخب مصر السابق، عن رغبته فى أن تكفل الدولة المساحات الخضراء لمواطنيها لممارسة الرياضة، موضحا أن المادة الموجودة فى الدستور المعطل لا تلبى رغبات الرياضيين.

وأكد عميد اللاعبين المحترفين الأسبق، أن الرياضيين يطالبون بإنشاء محكمة رياضية للفض فى المنازعات بين الهيئات الرياضية.