على السمان: حماية الكنائس مهمة المسلمين قبل الأقباط

قال الدكتور على السمان، رئيس الاتحاد العالمى للثقافات وحوار الأديان، إن الأزهر الشريف رفض رسالة سابقة من الفاتيكان، لأنها لم تأت من البابا فرانسيس الأول.

وأضاف "السمان"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر "شاشة العربية الحدث"، مساء أمس الاثنين، أن زيارة البابا يوحنا بولس الثانى للأزهر فى عام 2001 كانت تاريخية.

وأوضح رئيس الاتحاد العالمى للثقافات وحوار الأديان، أنه لا خلاف على مكانة الفاتيكان عالميا، لافتا إلى أن حماية الكنائس هى مهمة المسلمين قبل الأقباط.

> وأشار الدكتور على السمان، إلى أن الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، ألقى محاضرة عن سماحة الإسلام فى ألمانيا يجب تدريسها فى مناهج التعليم، مطالبا بضرورة نقل الحوار بين الأديان من النخبة إلى الجمهور قائلاً: "هذه هى مهمتنا جميعا من الآن وصاعدا".