"6 أكتوبر" تطالب شيخ الأزهر بفتح كوارث "معاهد الضم" ووقف الفساد بها

كتب : سهاد الخضرى الثلاثاء 01-10-2013 00:56

قال محمد العزبي، منسق عام حركة 6 أكتوبر، أنه استمرارًا لعمل الحركة في رصد المخالفات التي ترتكبها الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، فقد توصلت الحركة عن طريق أعضائها وناشطيها في أكثر من 22 محافظة مصرية إلى فضيحة جديدة تضاف إلى فضائح الملف التعليمي بالمعاهد الأزهرية وهي فضيحة معاهد الضم وما صاحبها من مخالفات ومنافع شخصية.

وأكد محمد العزبي، أن قصة معاهد الضم تتلخص في أن مجموعة من الأشخاص يقومون ببناء معاهد خاصة بالجهود الذاتية ويعيّن أصحابها المعلمين والإداريين والعمال بأنفسهم ودون تدخل مؤسسة الأزهر وفي عهد فضيلة الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، تم ضم مجموعة من المعاهد لمشيخة الأزهر.

وتابع العزبي قائلاً إنه بعد إيقاف فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، لهذا الموضوع جاء مجموعة من المحامين مستغلين علاقاتهم الشخصية ببعض الأشخاص بالأزهر، ورفعوا عدة قضايا في جميع مناطق الجمهورية ويحصلون على أحكام قضائية بالمثل لما تم في السابق؛ حيث حولوا تلك المعاهد إلى مكاتب توظيف وكان من يتم تعيينهم بمحافظة دمياط هم أبناء محافظات أخرى ثم استغل هؤلاء علاقاتهم وتم نقل هؤلاء المعلمين والمعلمات إلى محافظاتهم الأصلية، ما أثر على عدد الدرجات المالية التي كانت مخصصة لكل محافظة؛ فعلى سبيل المثال تم تعيين عدد كبير من أبناء الدقهلية والشرقية بمحافظة دمياط، وبالتالي تم توفير عدد كبير من المعلمين لمحافظة مثل دمياط وعندما تم نقلهم من المحافظة رغم معارضة فضيلة الشيخ الحنفي عسيلي، رئيس المنطقة الأزهرية بدمياط، حيث لم تستفد محافظة دمياط من ذلك.

وأضاف العزبي، أن تلك الدرجات المالية كانت مخصصة بالأصل للمتعاقدات والمتعاقدين الموسميين ولكنهم لا يزالون متعاقدين وتم تعيين من لا يستحق في قضية فساد تفوح رائحتها في كل أرجاء المعمورة.

وتساءل العزبي: "هل سيتدخل شيخ الأزهر لإيقاف تلك المهزلة وإرجاع الحق لأصحابه أم سنضطر آسفين لفتح باقي ملفات الفساد بالمؤسسات التعليمية بالأزهر".