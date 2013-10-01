«المحاسبة»: الوزارات تصرف مكافآت للموظفين من غير حق

| كتب حسن الهداد |

>علمت «الراي» ان ديوان المحاسبة اشار في تقريره السنوي الى مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاستعانة بموظفين غير كويتيين من الوافدين وصرف المكافآت لهم».>واكدت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة ان «المكافآت تجاوزت حداً كبيراً وغير معقول وقيمتها لا تتناسب مع حجم الأعمال التي يؤديها الموظف غير الكويتي».>واوضحت المصادر الى ان هناك مبالغة كبيرة لدى الوزير بشأن منح استثناءات بشأن صرف المكافآت رغم عدم استحقاقها، مشيرة الى انه «تم تسجيل عدد من المخالفات بشأن المكافآت غير المستحقة والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير، مؤكدة انه «تم ابلاغ الوزارات بشأن مخالفاتها لاسيما التي تتعلق بالمكافآت غير المشروعة».