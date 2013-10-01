أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

«المحاسبة»: الوزارات تصرف مكافآت للموظفين من غير حق

Google+ Print
«المحاسبة»: الوزارات تصرف مكافآت للموظفين من غير حق «المحاسبة»: الوزارات تصرف مكافآت للموظفين من غير حق

| كتب حسن الهداد |


>علمت «الراي» ان ديوان المحاسبة اشار في تقريره السنوي الى مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاستعانة بموظفين غير كويتيين من الوافدين وصرف المكافآت لهم».
>واكدت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة ان «المكافآت تجاوزت حداً كبيراً وغير معقول وقيمتها لا تتناسب مع حجم الأعمال التي يؤديها الموظف غير الكويتي».
>واوضحت المصادر الى ان هناك مبالغة كبيرة لدى الوزير بشأن منح استثناءات بشأن صرف المكافآت رغم عدم استحقاقها، مشيرة الى انه «تم تسجيل عدد من المخالفات بشأن المكافآت غير المستحقة والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير، مؤكدة انه «تم ابلاغ الوزارات بشأن مخالفاتها لاسيما التي تتعلق بالمكافآت غير المشروعة».
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية