الخرينج يستنكر جريمة المارينا

استنكر رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج، الحادث المأسوي والجريمة البشعة التي راح ضحيتها احد شباب الكويت نتيجة لمشاجرة داخل مجمع المارينا.

>وأكد الخرينج في تصريح أمس ان تكرار تلك الحوادث البشعة التي تهز اركان المجتمع لدليل على وجود خلل كبير في الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية مرتادي المجمعات، مطالبا اجهزة الدولة المختلفة كل في اختصاصه باتخاذ الاجراءات المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المتسامح.

>وأشاد الخرينج بجهود اجهزة الأمن على ما قاموا به من جهد متواصل في سرعة القبض على الجناة مرتكبي الجريمة البشعة ما اعطى الاطمئنان للشعب الكويتي بان رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

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