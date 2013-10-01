وفد منظمة المرأة العربية يغادر لزيارة النازحات السوريات في لبنان

كتب : حسن حسين الإثنين 30-09-2013 23:39

غادر القاهرة وفد منظمة المرأة العربية، برئاسة الدكتورة شيخة سيف الشامسي، المديرة العامة للمنظمة، متوجهًا إلى بيروت في زيارة للبنان تستغرق عدة أيام يزور خلالها الوفد معسكرات النازحات السوريات.

وصرح ياسر الشيمي، المسؤول الإعلامي للمنظمة: "تأتي زيارة الوفد في إطار مبادرة منظمة المرأة العربية لدعم النازحات السوريات المهجرات قسرًا إلى الأردن والعراق ولبنان؛ بسبب الوضع الأمني في سوريا، حيث خصصت لها المنظمة 4% من احتياطي موازنتها لعام 2012 وتم الاتفاق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على أن توجه الحصة المخصصة للمرأة السورية المهجرة إلى لبنان لإعداد حقائب الكرامة، التي تحوي مجموعة من المنتجات التي تحتاجها المرأة في حياتها اليومية والتي توفر لها حدًا أدنى من الحياة الكريمة".

وقال: "ستعقد بهذه المناسبة الثلاثاء احتفالية برعاية وحضور السيدة اللبنانية الأولى وفاء سليمان، حرم رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اللبنانية، وعضو المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية؛ حيث سيقوم وفد المنظمة برئاسة الدكتورة شيخة سيف الشامسي، المديرة العامة للمنظمة، بالمشاركة في توزيع (حقائب الكرامة) والتي تم إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على المهجرات والنازحات السوريات".