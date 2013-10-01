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"الأغذية والعقاقير" تنتظر الموافقة على 30عقارا جديدا لعلاج فيروس سى

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"الأغذية والعقاقير" تنتظر الموافقة على 30عقارا جديدا لعلاج فيروس سى "الأغذية والعقاقير" تنتظر الموافقة على 30عقارا جديدا لعلاج فيروس سى

تعتبر الأمراض الكبدية هى خامس الأمراض انتشارا فى ، ويعانى منها المصريون بسبب ارتفاع الدواء وصعوبة الوصول لها.

قال الدكتور جاسر إبراهيم العزب أستاذ الكبد والجهاز الهضمى المساعد بمعهد الكبد القومى إن هناك سباقا محموما لإنتاج أدوية جديدة فعالة لعلاج فيروس "سى" وتتصارع شركات الأدوية لإنتاج عقار يؤخذ عن طريق الفم، ويكون بدون مضاعفات.

وقد عرضت معلومات عديدة عن الأدوية الجديدة فى مؤتمر الجمعية الأوربية لأمراض الكبد الذى عقد فى أمستردام ومؤتمر الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد الذى عقد فى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تشير إلى أن الأدوية الجديدة يمكن أن تشفى المريض تماما من فيروس "سى" بدون الحاجة إلى حقن الأنترفيرون.

وأضاف جاسر أن هذه الأدوية فعالة فى علاج مرضى تليف الكبد وفى النمط الجينى الرابع من فيروس "سى" المنتشر فى مصر. فى الوقت الحالى هناك من 30 إلى 40 عقارا جديدا تحت التجربة ومعظمهم أثبت فاعلية عالية.
> وقد تقدمت إحدى شركات الأدوية بطلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية FDA للموافقة على طرح دواء جديد بالأسواق يدعىsofosbuvir ، وهذا العقار Sofosbuvir يتناوله المريض مرة واحدة فى اليوم بالفم وأظهرت الدراسات نتائج مذهلة فى القضاء على فيروس "سى" وصلت فى بعض الحالات إلى نسبة شفاء 100% كما يمكن استخدامه فى علاج كل أنواع فيروس "سى" بما فيها النوع الرابع الذى يصيب معظم المرضى المصريين.
> ونظرا لأهمية العقار فقد قررت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية سرعة دراسة الدواء وجعلته من أولولياتها، ومن المقرر أن تصدر قرارها يوم 8 ديسمبر 2013.

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مصر 365

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