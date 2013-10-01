الأكل الحريف والكحوليات والتدخين من أهم أسباب الإصابة بارتجاع المرىء

مرض ارتجاع المرىء، أو ما يسمى بالتهاب المرىء الارتجاعى، هو مرض ينتج عن اندفاع الحامض المعدى من المعدة نحو المرىء نتيجة لضعف العضلة القابضة السفلية، مما يؤدى إلى التهاب وتلف أنسجة المرىء وأحيانا يؤدى ذلك إلى إصابة المنطقة السفلية بالتقرحات، وأحيانا أخرى بالالتهاب المزمن والضيق الشديد هذا ما يؤكده الدكتور جمال غانم استشارى الجهاز الهضمى والكبد من خلال أسباب وأعراض مرض ارتجاع المرىء، مشيرا إلى أن الأسباب تعود إلى الأكل الحريف والممتلئ بالبهارات والتوابل، وكذلك التدخين وتناول الخمور والكحوليات، وتناول بعض الأدوية المسكنة، مثل أقراص ديكلوفيناك فى حالة تناولها مدة كبيرة إضافة تناول الطعام مباشرة قبل النوم.

أشار الدكتور جمال غانم إلى أعراض مرض التهاب المرىء الارتجاعى، وهى الشعور بحرقان فى منطقة المعدة وأسفل الصدر والشعور بالغثيان وأحيانا قىء مع عسر هضم وانتفاخ وغازات، وقد يكون اندفاع الحامض المعدى نحو المرىء شديدا بحيث يصل إلى منطقة الحنجرة فيؤدى إلى التهاب الحنجرة، وما يتبعها من سعال وبحة فى الصوت، ويمكن أن تصدر رائحة كريهة من الفم.

وقد يصاب المريض أحيانا بالتهابات فى اللثة وتآكل فى مينا الأسنان.

> وبعض المرضى الذين يتناولون الطعام مباشرة قبل النوم قد يستيقظون من نومهم على نوبات حرقان شديدة بالمعدة وآلام بالصدر وسعال وضيق بالتنفس وأحيانا قىء.