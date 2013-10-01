أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة علمية تؤكد: فاكهة الكاكا ترفع المناعة

Google+ Print
دراسة علمية تؤكد: فاكهة الكاكا ترفع المناعة دراسة علمية تؤكد: فاكهة الكاكا ترفع المناعة

أوضحت دراسة علمية حديثة أن فاكهة الكاكا ترفع من قدرة الجهاز المناعى للإنسان، وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات عديدة.

ومن جانبه، أوضح لنا الدكتور مجدى بدران استشارى أمراض الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن الكاكا سميت فى عهد الإغريق بفاكهة الألهة The Food Of The Gods، وهى فاكهة حلوة الطعم لذيذة غنية بالمواد المغذية المعززة للصحة والمناعة، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التى تعتبر حيوية لصحة أفضل ومن ألوانها برتقالى، وأصفر، برتقالى محمر وهى الأكثر نضجاً والأحلى طعماً.

والكاكا هى فاكهة اليابان الوطنية ويتم تناولها فى الاحتفال بالعام اليابانى الجديد، وتعتبر من الثمار النيئة قابضة الطعم، وذلك لاحتوائها على مجموعة من التانينات القابضة المركزة، ولها فوائد متعددة، والأبحاث الحديثة تبشر بمستقبل واعد لها، من كما أنها تعمل بنشاط ضد البكتيريا وضد الفيروسات ومضادة للأكسدة وتخفض الكولسيتيرول الضار وتقى من أمراض القلب والأوعية الدموية المخية وبعضها مضاد للحساسية.

وهى ثمرة منخفضة السعرات الحرارية إذ توفر كل مائة جرام 70 سعرا حراريا، كما أنها مصدر جيد جدا لفيتامين "أ" والمنجنيز والألياف الغذائية وفيتامين "سى"، وهى غنية بالماء بنسبة 80%، كما أنها قليلة بنسبة 2 جرام فى كل ألف جرام، وتعتبر مصدرا غنيا للألياف الغذائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365