دراسة علمية تؤكد: فاكهة الكاكا ترفع المناعة

أوضحت دراسة علمية حديثة أن فاكهة الكاكا ترفع من قدرة الجهاز المناعى للإنسان، وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات عديدة.

ومن جانبه، أوضح لنا الدكتور مجدى بدران استشارى أمراض الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن الكاكا سميت فى عهد الإغريق بفاكهة الألهة The Food Of The Gods، وهى فاكهة حلوة الطعم لذيذة غنية بالمواد المغذية المعززة للصحة والمناعة، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التى تعتبر حيوية لصحة أفضل ومن ألوانها برتقالى، وأصفر، برتقالى محمر وهى الأكثر نضجاً والأحلى طعماً.

والكاكا هى فاكهة اليابان الوطنية ويتم تناولها فى الاحتفال بالعام اليابانى الجديد، وتعتبر من الثمار النيئة قابضة الطعم، وذلك لاحتوائها على مجموعة من التانينات القابضة المركزة، ولها فوائد متعددة، والأبحاث الحديثة تبشر بمستقبل واعد لها، من كما أنها تعمل بنشاط ضد البكتيريا وضد الفيروسات ومضادة للأكسدة وتخفض الكولسيتيرول الضار وتقى من أمراض القلب والأوعية الدموية المخية وبعضها مضاد للحساسية.

وهى ثمرة منخفضة السعرات الحرارية إذ توفر كل مائة جرام 70 سعرا حراريا، كما أنها مصدر جيد جدا لفيتامين "أ" والمنجنيز والألياف الغذائية وفيتامين "سى"، وهى غنية بالماء بنسبة 80%، كما أنها قليلة الدهون بنسبة 2 جرام فى كل ألف جرام، وتعتبر مصدرا غنيا للألياف الغذائية.