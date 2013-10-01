تقسيم حقن المضادات الحيوية إلى مرتين يؤدى إلى فساد المادة الفعالة

يعانى الكثير من نقص الثقافة الطبية وخاصة عند التعامل مع الأدوية، لذلك نجد أن كثيرا من المرضى يتناولون الدواء حتى يشعرون بالتحسن فقط ولا يستكملون باقى الكورس رغم أهمية ذلك.

قال الدكتور أحمد الجويلى صيدلى، ومنسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى" إن معظم المرضى لديهم اعتقادات خاطئة بالنسبة للطرق العلاجية، وخاصة عندما يختلف شكل الدواء فمعظم حقن المضادات الحيوية تكون على شكل بودرة، ثم يوضع عليها ماء معقم وترج قبل الحقن وتعطى للمريض فورا.

وكثير من المرضى يعتقدون أن ذلك كى يتمكنوا من تقسيم الحقن على أكثر من مرة، وإنما الحقيقة أن المضادات الحيوية لا تكون عل هيئة سائلة لأن المادة الفعالة تفسد فى وقت صغير جدا.

وأضاف الجويلى أنه من الأفضل أن كل حقنة يتم تعاطيها على مرة واحدة، فبدل من استخدام حقنة سيفوتاكس 1 جرام (1000 ملليجرام)، وتقسيمها على مرتين، يمكننا أن نحصل من البداية على حقنتين سيفوتاكس 500 مجم، ونحلّ كل واحدة فى وقت تعاطيها.