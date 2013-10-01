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ممارسة اليوجا تسهل فترة الحمل

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ممارسة اليوجا تسهل فترة الحمل ممارسة اليوجا تسهل فترة الحمل

ترجع معلمة اليوجا وخبيرة اللياقة هيلاريا بولدوين الفضل فى فترة حملها السهلة، وما أعقبها من عملية وضع بدون مشاكل إلى ممارستها أوضاع اليوجا يوميا بل خلال الليل فى أحيان.

وقالت هيلاريا (29 عاما) زوجة الممثل إليك بولدوين الفائز بجائزة إيمى، والتى رزقت بالطفلة كارمن جبرييلا منذ خمسة أسابيع، إنها التزمت ببرنامج لياقة يشمل الركض البطىء لكن اليوجا وهى عمرها 3000 عام تنسق بين الحركة والتنفس كان لها الأولوية.

وتدرس هيلاريا اليوجا فى مركز بنيويورك وتستعد لان تطرح غدا الثلاثاء، تسجيل رقميا (دى.فى.دى) عن اللياقة تحت اسم (مع هيلاريا بولدوين: اليوجا ولياقة فترة الحمل). وتقول "حين كنت أشعر بتشنجات وألم فى منتصف الليل أترك السرير وأمارس أوضاع شد العضلات".

"كثيرون يخافون من ممارسة التدريبات ويلحقون الضرر بأنفسهم بالبقاء دون حركة معظم الوقت".

وفى حالة الحمل الطبيعى وعدم وجود مشاكل تنصح الكلية الأمريكية للولادة وطب النساء المرأة الحامل بممارسة تدريبات رياضية لمدة نصف ساعة يوميا أو فى معظم الأيام.

وقال الدكتور راؤول ارتال خبير التدريبات الرياضية للحوامل، الذى شارك فى وضع إرشادات الكلية الأمريكية، إن النساء اللاتى تمارسن نشاطا بدنيا تجىء ولادتهن سهلة مقارنة بمن لا يتحركن كثيرا.

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مصر 365

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