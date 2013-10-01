«الصليب الأحمر»: 39 مفقوداً عقب الهجوم الدموي على المركز التجاري في كينيا

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، إن 39 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الهجوم الدموي الذي شنه مسلحون، الأسبوع الماضي، على مركز وست جيت التجاري في كينيا.

ونقلت قناة «سكاي نيوز»، عن بيان للصليب الأحمر، أن «الأجهزة الحكومية تجري تحقيقات جنائية وأخرى متعلقة بالطب الشرعي، ويواصل خبراء تفكيك المتفجرات تطهير المبنى لضمان الدخول إلى المبنى بأمان»، مضيفًا أن «المعدات الميكانيكية الثقيلة بدأت بنقل أنقاض المبنى المنهار قبل البحث عن جثث».

كانت الأرقام الأولية تشير إلى 61 مفقودًا، إلا أنه تم التعرف على بعض الجثث، كما تبين عدم وجود بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم كمفقودين في المركز التجاري وقت الهجوم.

ويواصل المحققون الكينيون والأجانب تمشيط موقع مركز «وست جيت»، بحثًا عن أدلة حول مرتكبي الهجوم.

وخلف الهجوم الذي استمر 4 أيام في المركز التجاري الراقي 67 قتيلا قبل أن تنهيه قوات الأمن الكينية الخميس الماضي.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، وتوعدت بمزيد من الهجمات حال لم تنسحب القوات الكينية من الصومال.