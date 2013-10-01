تكريم «مواصلات الإمارات» لحصولها على آيزو التدريب

أشاد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات بنتائج الأداء المؤسسي لمواصلات الإمارات، والإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وأكد أن النجاح الحقيقي لا يُبنى إلا على الإنسان المتعلم المؤهل، الذي يحرص باستمرار على تنمية مهاراته، وصقل قدراته، ومواكبة كل جديد في مجال عمله على الصعيدي المعرفي والميداني.

جاء ذلك، لدى تكريم معاليه لفريق العمل المشرف على حصول المؤسسة على شهادة الاعتراف الدولي بتطبيق مواصفات نظام إدارة جودة التدريب "آيزو 10015"، لتنضم إلى مجموعة الشهادات التي تمتلكها مواصلات الإمارات في نظام الإدارة المتكامل، حيث ارتفع عددها إلى 6 شهادات جودة متنوعة في الأنظمة الإدارية، والسلامة والصحة المهنية، والأنظمة البيئية، ونظام إدارة شكاوى المتعاملين، ونظام إدارة رضا المتعاملين، وأخيراً في نظام إدارة التدريب.

حضر الحفل الذي أقيم في مبنى الإدارة العامة بدبي، سعيد محمد الشارد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس المكتب الاستشاري بمواصلات الإمارات، ومحمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمراكز والفروع والموظفين والموظفات.

وقال القطامي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: "إن قيادتنا الرشيدة تعتبر الإنسان محور عملية التنمية في كل زمان ومكان، لذا فهي تولي التعليم والتدريب كل اهتمام، ويحظيان بالأولوية في تنفيذ البرامج التنموية في الدولة، انطلاقاً من كون بناء البشر أصعب بكثير من بناء وتأكيداً على ذلك، أورد معاليه ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله - خلال زيارته مؤخراً لمبنى جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، حيث قال سموه: "نحن نبني البشر قبل بناء الحجر، لأن الإنسان هو من يبني ويعلي البنيان، فما نفع الحجر إذا كان ساكنه جاهلاً، لا يواكب التطور العلمي، ولا يستفيد منه في تطوير قدراته ومعارفه وخبراته".

وذكر معاليه ما قاله سموه في كتابه الرصين "ومضات من فكر": (التدريب يفتح عينيك على نقاط الضعف، ويعطيك ثقة في نفسك، ويجعلك أقرب لتحقيق النصر).

وتوجه القطامي بالشكر إلى محمد عبد الله الجرمن مدير عام المؤسسة، لإدارته دفة العمل في مواصلات الإمارات التي تجني ثمار أعمالها وأنشطتها بكل فخر واعتزاز، . وأثنى معاليه على فريق العمل الذي ساهم بإيجابية في حصول المؤسسة على شهادة الترخيص الدولي في التدريب، لافتاً إلى أن ذلك ينم عن مضي المؤسسة قدماً بكل مصداقية ووضوح في تطوير أساليب عملياتها في كل المجالات، للوصول إلى تحقيق الغايات المؤسسية المنشودة. ثم قام معاليه بتسلم شهادة الآيزو في نظام إدارة جودة التدريب من محمد عبد الله الجرمن، ترافقه حنان محمد صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة بالمؤسسة.