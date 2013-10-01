تعزيز التعاون الأمني بين مجموعة الإمارات وشرطة دبي

توجت مجموعة الإمارات شراكتها الوثيقة مع شرطة دبي بتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في القضايا الأمنية، وتعزيز مبادرات التدريب والأنشطة التعليمية المشتركة. وقع مذكرة التفاهم يوم أمس في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات في دبي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي. وحضر التوقيع الدكتور عبدالله الهاشمي، نائب رئيس أول مجموعة الإمارات للدائرة الأمنية، والعميد طيار أحمد محمد بن ثاني مدير الإدارة العامة لأمن المطارات- شرطة دبي، وعدد من المسؤولين في مركز دراسات الطيران المدني والأمن التابع لمجموعة الإمارات ومن شرطة دبي.

تطوير الممارسات المهنية

وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن سعادته بتعزيز التعاون بين شرطة دبي والدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات لمواصلة تطوير الممارسات المهنية والمعايير الأمنية في صناعة الطيران. وقال: يمثل العمل المشترك المتكامل عنصراً محورياً رئيساً لضمان استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة صناعة الطيران على مستوى العالم.

أمن الطيران المدني

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الهاشمي أن مجموعة الإمارات تعد رائدة في مجال أمن الطيران المدني، كما أن الدائرة الأمنية في المجموعة مسؤولة عن استباق وتلبية المتطلبات الأمنية الحالية والمستقبلية لطيران الإمارات في الدولة وعبر العالم. وقال: يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع شرطة دبي خطوة إضافية لضمان قيام الدائرة الأمنية بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بها، وبرنامجاً آخر يجسد علاقات التكامل والتعاون التأمين بين طيران الإمارات والسلطات الحكومية.

التهديدات والمخاطر الأمنية

وأضاف الهاشمي: يحظى إدراك وفهم طبيعة التهديدات والمخاطر الأمنية وكيفية التعامل معها بالأولوية القصوى، سواء للعاملين في شركات الخطوط الجوية والمطارات وسلطات الطيران المدني أو للجهات المقدمة للخدمات الأمنية ذاتها. وتعد المشاركة في أفضل الممارسات وتعزيز إمكانات التكامل والتعاون والتعليم بين اللاعبين الرئيسيين أموراً في غاية الأهمية لبلورة مقاربات لمكافحة التهديدات التي تتعرض لها صناعة الطيران المدني.

تعاون طويل الأمد

وتعود علاقات التعاون والتكامل والعمل المشترك بين مجموعة الإمارات وشرطة دبي إلى سنوات طويلة. وقد أتاح هذا التعاون المستمر للجانبين الارتقاء بالمعايير الأمنية في الصناعة إلى أعلى المستويات. وقام الفريق ضاحي خلفان بجولة في مركز إدارة عمليات شبكة طيران الإمارات، حيث استمع إلى شرح عن تجهيزات وعمل المركز الذي يمثل عصب الحركة للناقلة عبر العالم. وقد رافقه خلال الجولة عدد من مسؤولي طيران الإمارات وضباط شرطة دبي.