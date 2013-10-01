القبض على 9 إخوان وإصابة 4 فى اشتباكات مع الأهالى بالمنوفية

ألقت قوات الأمن بالمنوفية القبض على 9 أشخاص منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بينهم 6 سيدات عقب وقوع اشتباكات بالحجارة مع الأهالى أمام محطة سكة حديد بوهة شطانوف مركز أشمون لقيامهم بوقفة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى رافعين شعارات رابعة نتج عنها إصابة 3 أشخاص وأمين شرطة أثناء فض الاشتباكات .

تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية يفيد بوقوع اشتباكات بين 20 شخص من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأهالى قرية شطانوف أما محطة سكة حديد بسبب إعتراض الأهالى على وقفة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى ورفع شارات رابعة وترديد هتافات مناهضة للشرطة والقوات المسلحة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وتم فض الاشتباكات التى نتج عنها إصابة 3 أشخاص من جانب الإخوان وأمين شرطة وتحطيط سيارة ملصق عليها شارات رابعة وبها صور للرئيس المعزول.

كما تم ضبط 9 أشخاص جميعهم ينتمون لجماعة الإخوان بينهم 6 سيدات وهن” فاطمة سعيد موسي أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالمنوفية بأشمون مقيمة بقرية شعشاع ، جيهان زكريا معز و هدير عصام زكريا معز وشقيقتها علياء و تسنيم ياسر عبدالله احمد ايثار السيد ذكي السيد جميعهم مقيمين بقرية دروة مركز أشمون ” بالإضافة إلى احمد سعيد كساب و عمرو فتحي الليثي وبلال فتحي الليثي وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 47875 جنح أشمون وتولت النيابة التحقيقات.