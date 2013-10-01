أمن المنيا يفرض كردونًا أمنيًا حول قرية بالمنيا بسبب مشاجرة بين مسلمين وأقباط

فرضت سلطات الأمن بمركز أبوقرقاص بالمنيا كردونًا أمنيًا حول قرية تابعة للمركز علي خلفية تجمهر حوالي 60 شخص من المسلمين أمام منزل قبطي وإطلاق أعيرة نارية بسبب إقامة شعائر دينية بداخله.

> كان مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، تلقى بلاغ إلي ديوان المركز من نقطة شرطة جريس التابعة لمركز أبوقرقاص ؛ بتجمع 60 شخص من الأهالي أمام منزل ” سمير لمعي هابيل “ المقيم بقرية السرو التابعة لنقطة شرطة جريس ؛ أمام منزل المذكور بسبب قيام شيخ القرية بالتحريض ضده وذلك بسبب قيام عدد من القساوسة بالحضور إلي منزل المذكور وقاموا بعمل شعائر دينية للمسيحيين داخل المنزل .

وأضاف أنهم قاموا بتحويل المنزل إلي تجمع كنسي للطائفة الأرثوذكسية ، مما دعا عدد من المسلمين إلي إطلاق الأعيرة النارية تجاه المكان المتواجد به مسيحين وعدد من القساوسة , علماً بأن سالف الذكر صاحب المنزل، قام بعمل تجمع كنسي داخل منزله منذ عدة أشهر، مما أدي إلي قيام الأهالي في ذلك الحين بالتجمع أمام ذلك المنزل، وقامت الشرطة بأخذ التعهد اللازم عليه بعدم إقامة أي شعائر دينية دون الحصول علي التراخيص اللازمة، وهذه هي المرة الثانية التي يتجمع بها عدد كبير من المسلمين أمام ذلك المنزل معترضين علي استخدامه كمجمع كنسي بدون ترخيص .

تم فرض كردون أمني بالقرية لعدم حدوث أي تداعيات بين المسلمين والمسيحيين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 14616 إداري مركز شرطة أبوقرقاص، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.