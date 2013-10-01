الطيب يكلف وكيل الأزهر بدراسة أحوال معاهد القراءات

أكد وكيل الأزهر، أن الأزهر مع تشجيعه لحفظ القرآن الكريم وتجويده فإنه لا يعترف بأى شهادات فى هذا الشأن غير تلك التى تصدر عن المعاهد التابعة للأزهر الشريف.

ومن جهة أخرى، قرر أن تكون الامتحانات الشفوية فى السنة النهائية مركزية، من خلال لجان رئيسية تشكل بمعرفة رئيس قطاع المعاهد، وتعتمد من وكيل الأزهر حرصًا على ألا يحصل على الشهادة إلا من كان أهلاً لها.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة المتابعة المستمرة لهذه المعاهد وتشكل لجنة لدراسة مشكلات هذه المعاهد، والعمل على تقديم مقترحات عاجلة لحل هذه المشكلات.

ومن جانبه، أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى لقائه، اليوم، بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووكيل الأزهر أن الأوقاف لن تعترف بأى شهادة قراءات غير معتمدة من

> الأزهر الشريف.