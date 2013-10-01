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سمير فرج: 550 شخصية شاركت فى توثيق حرب الاستنزاف وأكتوبر

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سمير فرج: 550 شخصية شاركت فى توثيق حرب الاستنزاف وأكتوبر سمير فرج: 550 شخصية شاركت فى توثيق حرب الاستنزاف وأكتوبر

أكد اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، أنه فى أواخر التسعينيات كان لابد من عمل تسجيلات وثائقية أولاها حرب 67 ثم حرب 73، وجاءت فى 13 فيلم، والتى استغرقت ثلاث سنوات.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن هناك 550 شخصية شاركت فى توثيق حرب الاستنزاف وأكتوبر، موضحاً أن هناك أربع شخصيات لم يظهروا فى هذه الأفلام منهم الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، وكذلك المشير أبو غزالة، اللذين اعتذروا بحجة أن صفوت الشريف سيرفض إذاعتها.

وأشار فرج إلى أن كلا من الفريق محمد حسنى مبارك قائد القوات الجوية آنذاك، وكذلك المقدم محمد حسين طنطاوى وقتها لم يتم التسجيل معهما أيضا.
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