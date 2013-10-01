إنجاز 95% في مشاريع «الأشغال» بالشارقة

أعلن المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، عن تقدم نسبة الإنجاز لـصيانة وبناء عدة مبان حكومية في مدينة خورفكان عروس الشاطئ الشرقي، والتي بلغت نسبة إنجازها (95 %).

وأكد بن يعروف أن مشروع تشييد مبنى مركز الشارقة التعليمي الذي تبلغ تكلفة بنائه 14.5 مليون درهم ويقع في منطقة الجرادية وصل مراحله الأخيرة، إضافة إلى قرب الانتهاء من الأعمال الخارجية للمباني الحكومية لسكن العاملات.

توفير الخدمات

وعلى صعيد توفير الخدمات لطلبة جامعة الشارقة، أضاف بن يعروف، أنه جاري تركيب عدة مظلات للسيارات ومواقف لأماكن الانتظار في جامعة الشارقة فرع خورفكان، إضافة إلى الأعمال الإضافية في الصالة الرياضية. موضحاً، أن إنشاء وتطوير مباني المؤسسات التعليمية بما فيها جامعة الشارقة يمثلان ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير العمل الجامعي بطريقة تناسب ما وصلت إليه جامعة الشارقة بوصفها مثالاً فريداً في الجودة والتميز ونموذجاً رائداً للجامعة الناجحة التي تؤدي رسالتها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

كما قامت الدائرة بصيانة عدد من المباني الحكومية، نادي سيدات خورفكان، والمركز الثقافي، وحضانة مدرسة باحثة البادية، ومركز الناشئة، حيث شملت الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، إضافة إلى الأعمال الخدمية المرافقة، وذلك لتهيئة وصيانة المباني لممارسة نشاطها لتصبح جاهزة للعمل، بحيث تخدم هذه المشروعات واقع العمل وتوفر بيئة مريحة للموظف للعطاء في مجال عمله، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على توفير كافة السبل المناسبة والمكان والظروف المواتية للموظف ليقدم الأفضل.

وتزامناً مع بدء الموسم الدراسي الجديد، أكد مدير إدارة الأفرع في دائرة الأشغال أن إدارة الأفرع بدأت منذ نهاية الفصل الدراسي الأخير بأعمال صيانة جزئية لصالات ثلاث مدارس في مدينة خورفكان، وهي: مدرسة النحوة، ومدرسة الخليل بن أحمد، ومدرسة آسيا بنت مزاحم، وأوضح أن أغلب مدارس المنطقة ورياض أطفالها تخضع لصيانة جزئية سنوية تتضمن أعمالاً خدمية متنوعة.

وتأتي أعمال دائرة الأشغال العامة بالشارقة في صيانة المدارس ضمن برنامج مستمر وفق منهجية قائمة على مدار العام، تشمل كافة مدارس إمارة الشارقة، للوقوف على مدى جاهزية المدارس لنمذجتها، لكي تتناسب مع متطلبات الوسائل والمعايير التعليمية الجديدة التي تتماشى مع الخطط التعليمية الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى المباني المدرسية.