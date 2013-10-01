«صحة دبي» تدشن حملة واسعة للتوعية بأمراض القلب

أكد الدكتور عبيد الجاسم رئيس قسم القلب وجراحة الصدر بمستشفى دبي أن أمراض القلب تشكل ربع الوفيات في الدولة (25% )، لافتا إلى إمكانية تجنب 80% من الوفيات في حال الابتعاد عن المسببات ومنها تغير أنماط الحياة وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والتدخين وعدم ممارسة الأنشطة البدنية.

جاءت تصريحات الدكتور عبيد الجاسم على هامش إطلاق مدير عام هيئة الصحة المهندس عيسى الميدور امس حملة واسعة للتوعية بأمراض القلب تنظمها أقسام القلب بمستشفيات الهيئة بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر تحت شعار:" طريقك إلى قلب سليم" بمبنى الإدارة العام للهيئة.

وقال الميدور: ان الحملة تأتي ضمن إستراتيجية الهيئة لنشر الوعي الصحي والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالمرض الذي يعد من الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لافتا إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق رسالتها في تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتعزيزية وتأهيلية لأفراد المجتمع.

وأشار إلى الحرص الذي توليه الهيئة للحد من أمراض القلب من خلال استحداث عيادات طبية متخصصة لعلاج أسباب المرض وكيفية الوقاية منها وتعزيز مفهوم الصحة في بيئة العمل أو المنزل واعتماد أسلوب حياة يسهم في الحفاظ على صحة القلب. ولفت إلى الإحصائيات العالمية التي تشير إلى وفاة اكثر من 7 ملايين شخص حول العالم بسبب أمراض القلب وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 23 مليون شخص عام 2030 ما لم يتم اتخاذ التدابير والإجراءات الفاعلة للوقاية من المرض.

الكشف المبكر

وقال الدكتور فهد باصليب استشاري ورئيس قسم القلب بمستشفى راشد إن الحملة التي يشارك بها فريق متخصص من الأطباء والممرضين تهدف إلى الكشف المبكر عن عوامل الخطورة التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب وكيفية الوقاية منها .

مشيرا إلى أن الحملة ستزور مستشفى راشد اليوم الثلاثاء، وديرة سيتي سنتر يوم الخميس المقبل، وسكن العمال بمنطقة القوز يومي السابع والثامن من اكتوبر الجاري حيث سيقوم الفريق الطبي بإجراء الفحوص الطبية المجانية للموظفين وأفراد المجتمع المحلي كقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم وقياس نسبة الدهون في الجسم وقياس الوزن والطول وحساب كتلة الجسم لتحديد نسبة الزيادة في الوزن أو البدانة وتقديم النصائح والإرشادات الطبية المجانية لمحتاجيها من المرضى إضافة إلى توزيع الكتيبات والنشرات التثقيفية الخاصة بأمراض القلب وطرق الوقاية منها.

وقالت وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي ان الحملة تتضمن تعريف الزوار بالأكل الصحي وكيفية اتباع نمط غذائي سليم وأهمية ممارسة الرياضة لتجنب الإصابة بالضغط والسكري والسمنة وهي من عوامل الخطورة للإصابة بأمراض القلب.

حملة مماثلة في شركة طاقة

نظمت "الخدمات العلاجية الخارجية"، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" امس حملة توعية لموظفي شركة أبوظبي الوطنية للطاقة حول أمراض القلب، وذلك بمناسبة يوم القلب العالمي، الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام.تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بين الموظفين حول أمراض القلب وسلطت الضوء على أهم الخطوات والطرق البسيطة للوقاية والسيطرة على الأمراض القلبية الوعائية والمضاعفات ذات الصلة.

وتضمنت الحملة عرضا تقديميا مفصلا حول العادات المفيدة التي تروج لنمط حياة صحي، وشملت عيادة متنقلة لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية المجانية، مثل ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، والسمع، والرؤية، وحالة القلب، والطول، والوزن، لموظفي الشركة المشاركين في المبادرة. أبوظبي - وام